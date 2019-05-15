2019 e-YDS başvuruları için yarın son gün

ÖSYM e-YDS başvuruları ile ilgili süreci geçtiğimiz günlerde AİS sayfası üzerinden başlatmıştı. Elektronik Yabancı Dil Sınavı ile ilgili başvurular yarın sona eriyor. Peki, e-YDS başvuru ücreti ne kadar ve başvuru işlemleri nereden yapılır?

e-YDS 2019/4 ve e-YDS 2019/5 başvuruları 16 Mayıs 2019 Perşembe günü sona eriyor. ÖSYM’nin sınav takvimi içerisinde paylaştığı bilgilerde yer alan detaylara göre her iki sınav için de belirlenen başvuru ücreti 240 TL olacak. ÖDEMELER NEREDEN YAPILACAK? e-YDS başvurularında yatırılacak olan 240 TL’lik başvuru ücretleri ÖSYM’nin kartlı ödeme sistemi üzerinden gerçekleştirilebilecek. https://odeme.osym.gov.tr/ adresinden başvuru ve ödeme yapabilirsiniz. SINAVLAR NE ZAMAN? e-YDS 2019/4 sınavı 25 Mayıs 2019 Cumartesi günü e-YDS 2019/5 Farsça sınavı ise 26 Mayıs 2019 Pazar günü gerçekleştirilecek.

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