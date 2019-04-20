2019 Elektronik Yabancı Dil Sınavı sonuçları açıklandı

ÖSYM, 20 Nisan 2019 tarihinde yapılan 2019-Elektronik Yabancı Dil Sınavının (e-YDS 2019/3 İngilizce) sonuçlarını açıkladı.

ÖSYM'den yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi: "20 Nisan 2019 tarihinde yapılan 2019-Elektronik Yabancı Dil Sınavının (e-YDS 2019/3 İngilizce) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Sınav sonuçları, 20 Nisan 2019 tarihinde saat 18.05'de ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden açıklandı. Adaylar sınav sonuçlarını belirtilen internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir. Sınav Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir." https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden sınav sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz. NTV

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