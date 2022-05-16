35 hafız daha icazet aldı

Türkiye’nin ilk imam hatip lisesi olan İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde hafızlığını tamamlayan 35 öğrenciye icazet belgeleri, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde düzenlenen törenle verildi.

İcazet törenine öğrenciler, öğretmenler ve çok sayıda veli katıldı. Törende, cami imam hatipleri Ferruh Muştuer ve Bünyamin Topçuoğlu’nun da aralarında bulunduğu hocalar tarafından Kur’an-ı Kerim tilavet edildi, hafız öğrenciler de Kur’an-ı Kerim’den ayetler okudu. Törende daha sonra hafızlığını tamamlayan 35 öğrenciye icazet belgeleri sunuldu. Yerli ve yabancı turistler, ilgiyle takip ettikleri programdan cep telefonlarıyla görüntü aldı. AA

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