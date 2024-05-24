4 gün okul, 3 gün tatil mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, haftalık okul süresinin 4 güne düşürülmesiyle ilgili uzun zamandır gündemde olan tartışmalar için yeni bir adım atmaya hazırlanıyor.

Kararda yer alan iddialara göre, bu değişikliğin pilot uygulaması başlatılacak ve bu doğrultuda Ankara ile İstanbul illerinden 10 pilot okul seçilecek. Karar’ın haberine göre, 2024-2025 Eğitim ve Öğretim yılında devam edecek olan pilot uygulama, verilerin analizi yapılarak eğitim üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesini sağlayacak. Analizlerin sonucunda elde edilen veriler, haftalık okul süresinin 4 güne indirilmesinin eğitim üzerinde olumlu ya da olumsuz nasıl etkiler yaratacağını ortaya çıkarmak için yardımcı olacak. Haber Merkezi

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