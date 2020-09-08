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9 EYLÜL 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

“50 bin öğretmen işsiz”

08 Eylül 2020, Salı 17:00
Türkiye’de pandemi yüzünden ders yılının ilk yarısında yüzyüze eğitime ara verip uzaktan eğitimle yarıyı tamamlayan Millî Eğitim Bakanlığı, ikinci yarıyı da uzaktan eğitimle açtı.

DW’nin haberine göre, Öğretmen N.S. sıkıntıyı şöyle özetliyor: “Biz özel okul öğretmeniyiz. Verdiğimiz ders saati kadar ücret alabiliyoruz. İnternet üzerinden çok ders veremeyeceğimizi biliyorduk. Çok düşük ücretlere çalıştık. Dönem bitti. Yeni dönem başladı. Şimdi de çok ders veremeyeceğimizi öngörüp bize 3-4 saat ders parası vermek istiyorlar. Geçinemeyeceğimizi söylüyoruz. İşsiz kalıyoruz. Okulların açılmasına dönük belirsizlik sürdüğü sürece de işsiz kalacağız. İşsiz ve yorgunuz.” Eğitim-Sen’e göre bu durum yaklaşık 50 bin öğretmenin fiilî olarak işsiz kalması anlamına geliyor.

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Ailelerin tercihine göre açılacak

Okulların 21 Eylül’de yüzyüze eğitime başlayacağını duyuran Millî Eğitim Bakanlığı, Covid-19 vak’alarının artışını dikkate alarak yeni bir değerlendirme yapacak olan Sağlık Bakanlığı’nın kararını bekleyecek. Sağlık Bakanlığı’nın kararı doğrultusunda yüzyüze eğitimle ilgili yeni süreç belirlenecek. Ancak bu konu ile ilgili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,  “Eğitim öğretime, salgın şartlarını dikkate alarak yüz yüze ve uzaktan eğitimi birlikte gerçekleştireceğimiz bir sistemle devam edeceğiz. Ailelerin tercihine göre okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencilerinden başlayarak okullarımızı eğitim öğretime açıyoruz” dedi.

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