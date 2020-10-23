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23 EKİM 2020 CUMA - YIL: 51

60 bin öğrenciye tablet dağıtıldı

23 Ekim 2020, Cuma 14:02
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Türkiye genelinde belirli kriterlerle tespit ettiğimiz ve dağıtımda öncelik verdiğimiz 60 bin öğrencimize tabletleri, bağışçılarımızın desteği ile teslim edilmiştir" açıklamasını yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ülper Şehit Ümit Kılıç Yatılı Bölge Okulu ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, salgın döneminde öğrencilerin ve öğretmenlerin sağlığını dikkate alarak belirli uygulamaları hayata geçirdiklerini söyledi.

Hangi dönemde okulların ne şekilde açılacağı, alınacak tedbirleri, uzaktan eğitimde neler yapılması gerekir gibi konuları senaryolarla dile getirdiklerini ifade eden Selçuk, şimdi de uyguladıklarını belirtti.

"EBA'nın kullanımı bizi mutlu ediyor"

Selçuk, Türkiye'nin dünyada 3 televizyon kanalı kurarak salgın döneminde eğitim hizmeti verebilen 3-4 ülkeden birisi olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bunun ötesinde EBA altyapısında 2 milyon canlı ders verebilme kapasitemiz var ki bu gerçekten büyük bir ivme kazandı. Bildiğiniz gibi dünyada eğitim öğretimle ilgili tüm siteler içerisinde bu hafta dünyada birinci oldu. Bundan iki hafta önce üçüncü sırayaydı, şimdi dünyada birinci sıraya geldi, bundan da büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bu platformun öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve velilerimiz tarafından bu kadar yoğun kullanımı bizi mutlu ediyor."

Aşamalı olarak yüz yüze eğitime geçildiğini anımsatan Selçuk, "5. ve 9. sınıflarla ilgili de kararımızı açıkladık, bunun teknik ayrıntılarını da bugün paylaşacağız. İster uzaktan eğitim olsun, ister yüz yüze eğitim olsun, normal eğitim döneminde de uzaktan eğitimin altyapısını kullanmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Selçuk, bununla ilgili büyük bir çalışmanın sürdürüldüğünü belirterek, uzaktan eğitimi sadece salgın döneminin geçici bir tedbiri olarak görmediklerine dikkati çekti.

60 bin öğrenciye tablet dağıtıldı

Bugün Giresun'da öğrenci ve öğretmenlerle beraber olduklarını anlatan Selçuk, şunları söyledi:

"Şimdiye kadar belirlenen kriterler ölçüsünde 60 bin civarında tabletin dağıtımı gerçekleştirildi. Kurumsal olarak Türkiye'de en büyük bağışı yapan TMSF ile yaptığımız çalışma çerçevesinde de çocuklarımıza tablet bağışı yapılması konusunda bir girişimi yürütüyoruz ve 20 milyon lira bağışla birlikte bu bağışın tablet alarak değerlendirilmesi konusunda süreç devam ediyor ve kurumsal olarak en büyük bağışın söz konusu olduğu TMSF bağışında biz ilk bağışımızı da bugün Yatılı Bölge Okulumuzdaki çocuklarımıza dağıtmak suretiyle gerçekleştiriyoruz . 500 bin tableti de tedarik sürecinin aşamalarını dikkate alarak peyderpey devam ettireceğiz. Burada da bir problemimiz yok."

Ziya Selçuk, hiçbir çocuğun eksik kalmamasını ve eğitime geride başlamamasını istediklerini vurgulayarak, "Çünkü Eğitim 2023 Vizyon dokümanında eğitimde fırsat adaletinden bahsettik. Fırsat adaleti için her bir çocuğumuzun sadece belli bir fırsata ulaşması değil, imkana ulaşması, eşit olarak ulaşması değil ama aynı zamanda adil olarak ulaşmasını da önemsiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yapılan bağıştan dolayı TMSF'ye ve Giresun'daki programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Selçuk, bundan sonra bu sürecin hızlanarak devam edeceğini kaydetti.

Etiketler: öğrenci, tablet
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