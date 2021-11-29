679 bin öğretmen sertifika aldı

Milli Eğitim Bakanlığı, 2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci ara tatilinde, öğretmenlerin mesleki gelişim programlarına yoğun ilgi gösterdiğini, öğretmenlerin 679 bin 386’sının en az bir eğitim içeriğini tamamlayarak sertifika aldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ara tatilde öğretmenlerin mesleki çalışmaları, uzaktan eğitim yoluyla gerçekleştirildi. Süreleri 40 ile 180 dakika arasında değişen 16 farklı eğitim içeriğine, EBA Platformu üzerinden erişim sağlandı. Bir haftanın sonunda öğretmenlerin 679 bin 386’sı en az bir eğitim içeriğini tamamlayarak sertifika aldı. Bazı öğretmenler, kendi istekleriyle birden çok eğitime katıldı. Böylelikle 15-21 Kasım tarihlerinde tamamlanan toplam sertifikalı eğitim sayısı 886 bin 233’e yükseldi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmenlerin herhangi bir alanda zaman ve mekandan bağımsız şekilde eğitim almalarını sağlamaya yönelik çalışmalarının aralıksız devam ettiğini, her zaman öğretmenlerin yanında olacaklarını vurguladı. AA

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