70 yıl sonra yeniden

İşkodra Hafızlık Merkezi mezunu 13 kişi için Parruca Camii’nde yaklaşık 70 yıl aradan sonra düzenlenen ilk icazet törenine, Türkiye’den kanaat önderi Osman Nuri Topbaş, Türkiye’nin Tiran Büyükelçiliği temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Bugünün, Arnavutluk’un eski günlerine dönüş günü olması temennisinde bulunan Topbaş, “Kur’ân-ı Kerîm, bütün insanlığa gönderilmiş olan ilâhî bir hidayet mektubudur. Cenab-ı Hakk’ın kullarına mektubudur Kur’ân-ı Kerîm. Kâinatın ilâhî ders kitabı, bir beyan mu’cizesi, fermanı ilâhî, ölüm gerçeğini güzelleştiren, ruha gıdadır, feyiz kaynağıdır, her insana en alt kademeden en üst kademeye kadar bir üsve-i hasene, örnek bir karakteri teşkil eder.” AA

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