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22 OCAK 2022 CUMARTESİ - YIL: 52

700 bin çocuk örgün eğitimden koptu

22 Ocak 2022, Cumartesi 21:03
Okullarda sürü bağışıklığı sisteminin uygulandığını söyleyen Veli-Der Başkanı Ömer Yılmaz, en az 700 bin çocuğun örgün eğitimden koptuğunu kaydetti.

Öğrenci Veli Derneği (Veli-Der) 2021-2022 eğitim-öğretim yarıyılının değerlendirmesini yaptı. 

Veli-Der Başkanı Ömer Yılmaz, pandemi sebebiyle okullara bütçe gönderilmesi, dersliklerin havalandırılması, sınıfların seyreltilmesi, hijyen şartlarının iyileştirilmesi ve aşı oranlarının artırılmasına dair taleplerimiz vardı. Birçoğunun gerçekleşmediğini görüyoruz” açıklamasını yaptı. Yılmaz, şu değerlendirmeleri yaptı: Kış mevsimine girdik okulların cam ve kapıları doğal olarak kapalı tutulmakta, haliyle 30-40 kişilik dersliklerde yayılım daha hızlı olmakta. Okullarımızda hızlı test yapılmıyor, tamamına test yapıldığında bugünkü Covid verilerinin kat kat daha fazla olacağını söylemek mümkün. Destek ekipleri tarafından yeteri kadar yürütülen bir temizlik hizmeti yok. Açıkçası okullarda sürü bağışıklığı sistemi uygulanıyor denebilir.

Köy okulları açılmalı

Okullaşma oranlarında en ciddî düşüş okulöncesinde gerçekleşmiştir. 2020-2021 yılında 5 yaş grubunda kayıtlı öğrenci sayısı yüzde 24,8 azalmıştır. 2020-2021 eğitim öğretim yılında Türkiye genelinde ilkokullarda 5.193.546 çocuğun 143,861’i örgün eğitim dışına çıktığı görülmüştür. Ortaokullarda ise Türkiye genelinde 5.153.504 çocuğun yaklaşık 74,726’sı örgün eğitimin dışına çıktığı, Liselerde ise 4.948.853 çocuğun 457,274’ü örgün eğitimin dışında kaldığı görülmüştür. En az 700 bin çocuk örgün eğitim dışına çıktı. Özel eğitim ihtiyacı olan çocuklar salgından en çok etkilenen çocuklarımız oldu. 2019-2020’de 775.174 olan Rehberlik ve Araştırma Merkezleri’ne (RAM) yapılan başvuru sayısı 2020-21’de yüzde 53,1 azalarak 363,554’e gerilemesi dahi yaşanılan sorunların ciddiyetinin kanıtıdır. Köy Okulları Değişim Ağı’nın yaptığı çalışmaya göre, salgınla birlikte köylerde yaşayan çocuklarda örgün eğitim dışına çıkış ve artmıştır. Açıklanan son verilerle okulöncesinde yüzde 32,1, ilkokulda yüzde 3,7, ortaokulda yüzde 11,5, ortaöğretimde yüzde 17,3 azalma gerçekleşmiştir. 2020-2021 tarihleri yapılan araştırmada görüşme yapılan köylerde uzaktan eğitime ulaşamayan öğrencilerin oranının yüzde 45,2 olduğu, köylerin yüzde 26,5’inde sık sık elektrik kesintisi yaşandığı, köylerin yüzde 49,8’inde ise sabit internet bulunmadığı, salgında çocukların yüzde 53’ünün yüz yüze eğitime ulaşamadığı için tarımda veya hayvancılıkta çalıştırıldığı yer almıştır.

EĞİTİME YETERLİ BÜTÇE AYRILMALI

MEB bütçesinin her yıl olduğu gibi rakamsal olarak arttığı görülse de merkezi yönetim bütçesine oranı 2021’de yüzde 10,69 2022’de 10,79 olmuştur. MEB bütçesinin 2022 yılı milli gelire oranında ise 2021’e göre azalma olduğu görülmektedir. Bütçenin yüzde 81’i ise zorunlu olarak personel harcamalarına ayrılmaktadır. Ayrıca eğitim yatırımlarına ayrılan pay 2002 yılında yüzde 17,18 iken, 2022’de yüzde 7,69’a gerileyerek geçen yıla göre sınırlı bir artış gibi görünse de 19 yıl önceki oranın çok gerisindedir. Eğitime yeterli bütçe ayrılmamasının en ağır sonucunu başta yoksul ailelerin çocukları olmak üzere dezavantajlı bütün çocuklar yaşamaktadır.

İstanbul - anka

 

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