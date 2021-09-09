75 günde hafız olacaklar

Hafız olmak, Allah’ın insanlara gönderdiği 30 cüzü, 600 sayfalık mesajı ezberlemek zor ve meşakkatli bir çaba gerektiriyor.

Klâsik yöntemlerle genellikle 3 yıl, büyük bir uğraş verilirse 8-10 ayda Kur’ân-ı Kerîm ezberlenebiliyor. Akademisyen Gülsüm Arslan da hafızlığını 3 yılda tamamlamış birisi ancak öğrencilerinin 3 aydan daha kısa bir sürede hafız olması için uğraşıyor.

Arslan, geliştirdiği proje ile musıkî makamları kullanılarak koro halinde ezber yapılması prensibine dayanan metoduyla öğrencilerini 75 günde hafız yapmayı hedefliyor. Kıraat eğitimini projenin de danışmanları arasında yer alan Dr. Fatih Çollak’da tamamlayan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) İslâmî İlimler Fakültesi Öğretim Görevlisi Gülsüm Arslan, yüksek lisans tez konusu olan “Hafızlık Projesi”ni geliştirdi. Arslan, projenin ilk kez denendiğini belirterek, şu bilgileri verdi: “Bir günde 10 sayfa ezber yapıyoruz. Yani bireysel ezberde iki saatte bir sayfa ezber yapılabilirken, projeye ilk başladığımızda bir sayfa ezberimiz 45 dakika sürerken, şu anda 25 dakikaya düştü. Zihin açılıyor. Hafızlıklarını 75 günde bitirmek üzere başladık bu projeye. Üçte ikisi bitti, üçte biri kaldı. Yani Kur’ân-ı Kerîm’i 10 cüz olarak üçe ayırdık. Birinci 10 cüzü elimize aldık, her cüzün birinci sayfasından başladık ezbere. Tekrarlı metotlarla periyodik aralıklarla tekrarlarla uzun süreli belleği atarak hafızlığımıza devam ediyoruz.”