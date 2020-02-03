MillÎ Eğitim Bakanlığı’nca (MEB), 750 engelli öğretmen ataması için başvurular 7 Şubat’a kadar alınacak.

MEB’in internet sitesinde yer alan duyuruya göre, engelli öğretmen ataması başvuruları için “http://mebbis.meb.gov.tr” veya “http://personel.meb.gov.tr” adreslerinde yer alan başvuru formu doldurulacak. Başvurular, adayların belirleyeceği bir il veya ilçe millî eğitim müdürlüğü tarafından onaylanacak. Başvurular, şahsen veya noter aracılığıyla vekâlet verilen kişiler vasıtasıyla yapılabilecek. 11 Şubat’ta atamalar yapılacak. AA

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