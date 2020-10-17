Akranlarla öğrenmek daha kolay

Çocuk Ergen Psikiyatri Uzmanı Mine Elagöz Yüksel, “Akran öğretimi çocuğun öğretmeninden edindiği bilgiyi destekler, öğrenmeyi kolaylaştırır” dedi.

Pandemi salgını nedeniyle yeni eğitim ve öğretim yılında hibrit eğitim modeli uygulanacak. Çocuğun okula gönderilme kararı ebeveynlere bırakıldı ancak ebeveynler de karar vermekte zorlanıyor. İlkokul çağındaki çocuk- ların okula dönmeleri gerektiğini ifade eden uzmanlar, akran öğrenmesi modelinin öğretmenden edinilen bilgiyi destekleyeceğine ve öğrenimi kolaylaştıracağına dikkat çekiyor. Üsküdar Üniversitesi NP Etiler Tıp Merkezi Çocuk Ergen Psikiyatri Uzmanı Mine Elagöz Yüksel, hibrit eğitim modelinin uygulanacağı yeni eğitim ve öğretim yılında, ilkokul çağındaki çocukların okula dönmeleri gerektiğini belirterek sebeplerini paylaştı.

Sınıf ortamı iletişimi kolaylaştırıyor

Bu yaş grubunda çocuklar için öğretmeni sevmenin, benimsemenin ve ondan geribildirim almanın öğrenme motivasyonu oluşturduğunu belirten Yüksel, “Çocuk, okulda öğretmeni ile birebir ilişki kuracak ve okulunu daha çok benimseyecektir. Çocuklar derste anlamadıkları noktaları da birebir eğitimde daha kolay sorma fırsatı bulurlar. Öğretmenin çocukları ekran önüne göre takip etmesi daha basittir. Bu şekilde çocuğun hatalarını düzeltmesi ve yol göstermesi daha kolay olur” ifadelerini kullandı. Çocukların sınıf ortamında birbirleri ile daha kolay iletişime geçeceklerini söyleyen Yüksel, “Böylece akran öğrenmesi dediğimiz öğrenme modeli oluşacaktır. Akran öğretimi çocuğun öğretmeninden edindiği bilgiyi destekler, öğrenmeyi kolaylaştırır” dedi.

Ekran başında dikkat süreleri düşmekte

Yüksel derslerdeki dikkat süresi ile ilgili şu ifadeleri kullandı: “Ekran başında çocukların dikkat süreleri düşmekte, çocukların dersi dinleyebildikleri zaman miktarı azalmaktadır. Dikkati etkileyen sadece ekran değildir Ev ortamında daha fazla ses, belki kardeş gibi çocuğun aklını karıştıran başka öğeler de mevcut olabilir. Okul çocuğun sosyal ortamıdır. Arkadaşları ile görüşebileceği en önemli mekândır. Çocuklar, tenefüste oynayarak sosyalleşmeyi, problem çözmeyi, paylaşmayı, duygularını kontrol etmeyi, empatiyi deneyimliyorlar. Değişik görüşlere saygı duymayı ve barışçıl bir ortam oluşturmayı öğreniyorlar.” Yüksel son olarak şu ifadeleri kullandı: “Çocukların enerjilerini yönlendirebileceği alan okulda ev ortamına göre daha fazla olabilir. Fiziksel olarak aktif olan çocuk daha kolay konsantre olur.”