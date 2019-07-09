ALES başvuruları 17 Temmuz'a kadar sürecek

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına başvurular 17 Temmuz'a kadar yapılabilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 22 Eylül'de düzenlenecek Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/2) başvuruları başladı. ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 2019-ALES/2 başvuruları 17 Temmuz'a kadar alınacak. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden yapabilecek. Sınava ilişkin 2019-ALES kılavuzuna ÖSYM'nin internet adresinden ulaşabilecek. AA

Okunma Sayısı: 117

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.