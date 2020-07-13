ALES sonuçları 7 Eylül'de

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada adayların lisansüstü başvurularını yapabilmelerine imkan tanımak için, daha önce takvimde 16 Eylül olarak ilan ettikleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/1) sonuç açıklama tarihinin 7 Eylül olarak güncellendiğini bildirdi.

Aygün, "16 Ağustos tarihinde uygu- layacağımız ALES'e girecek adaylarımızın lisansüstü başvurularını yapabilmelerine imkan tanımak için, daha önce takvimimizde 16 Eylül olarak açıkladığımız ALES sonuç açıklama tarihi 7 Eylül olarak güncellenmiştir. Adaylarımız için hayırlı olmasını dilerim" dedi.

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