Anaokulu ve bakıcı fiyatları da cep yakıyor

Son dönemde artan anaokulu ve bakıcı fiyatları çalışan ebeveynleri zorluyor. Çalışmak zorunda kalan anneler, çocuklarını anaokuluna göndermek veya evlerine bakıcı çağırmak istediklerinde yüksek fiyatlarla karşılaşıyor.

Aylık 7 bin ile 14 bin TL arasında değişen kreş fiyatları ve 30 bin lirayı bulan çocuk bakıcısı ücretleri nedeniyle aileler, aile büyüklerinden yardım almak zorunda kalıyor. Bazı aileler ise, çözümü belediyelerin sosyal imkanlarından faydalanmakta arıyor. Artan kreş fiyatları ve çocuk bakıcılarının ücretlerini değerlendiren Özel Anaokulları Derneği Başkanı Hacı Murat Kuş, “Bir bakıcının fiyatları aylık 25 bin lira düzeyinde bazı evlerde 600 dolar ile 800 dolar arasında değişiyor. Bir anaokulunun fiyatı ise yaklaşık 7 bin ile 14 bin arasında değişen rakamları telaffuz ediliyor. Haliyle okul maliyetleri de ciddi külfet haline geldi” dedi.

Haber Merkezi