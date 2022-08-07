Artık ÖSYM soru çalıyor

Eski YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan, 2014’teki sınav yolsuzluğuna ilişkin olarak, “Soruların hazırlandığı ana bilgisayara kablo bağlandı” iddiasında bulundu.

Özcan, “Artık ÖSYM’den soru çalınmıyor, ÖSYM soru çalıyor” dedi. 2022 KPSS sorularının bir kısmının Yediiklim Yayınevi’nin sınav öncesindeki deneme sınavlarının aynı olması üzerine başlatılan soruşturma sürüyor. YÖK, ÖSYM, DDK, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve MASAK iddiaları inceliyor. 2010 yılındaki KPSS’de bu sınav usulsüzlüğünün benzeri yaşanmıştı. O dönem YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan ve ÖSYM Başkanı da Ünal Yarımağa’ydı. KPSS skandalının ortaya çıktığı dönem YÖK’ün Denetleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. İlyas Doğan’dı.

Bir tv kanalında programa bağlanan eski YÖK Başkanı KPSS skandalı hakkında açıklamalarda bulundu. Gazeteci İsmail Saymaz’ın “Bugünkü sınav usülsüzlüğüne karşı nasıl bir tablo var, nasıl yorumluyorsunuz?” sorusuna Özcan, şu cevabı verdi:

Herkes biliyor!

“Türkiye’nin genel durumu zaten herkes tarafından biliniyor. Çok huzurlu rahat günler geçirmiyoruz. Onun üze rine de böyle bir şeyin gelmesi çok yıkıcı oldu diye düşünüyorum. Sonunda ya eskiden olduğu gibi bir cemaat meselesi çıkacak, kendi yandaşlarını bundan faydalandırmak isteyecekler ya da altta parasal bir şey çıkacak. Yani bunların para karşılığında birilerine satıldığını da düşünmüyor değilim. Ama Devlet Denetleme Kurumu bize bilgi vermediği sürece gerçekleri konuşmuyoruz sadece teori kuruyoruz. Kesinlikle aydınlatılması gerek.

ANA BİLGİSAYARA KABLO BAĞLADILAR

“Daha sonra daha da sofistikeleşti. İnsanları bıraktılar, o soruların hazırladığı ana bilgisayara bir bağlantı kurarak soruları alma yoluna gittiler ki orada kimsenin suçu yoktu, hiç kimseye hırsız diyemezsiniz. Kabloyu bağlayanın haricinde. 2014 olayında olduğu gibi. Daha sonra da artık ÖSYM’den soru çalınmıyor, ÖSYM soru çalıyor. O kablo bağlandıktan sonra bütün sınavlarda yapıldı bu. KPSS olsun, YKS’ler ile ilgili sınavlar olsun, kurumların sınavları olsun. Bunlar kesin şeyler değil. Gözünüzde canlansın diye söylüyorum. Kablo bağlandı olayından yüzde yüz emin değilim, bunlar benim duyduğum şeyler.”

Haber Merkezi