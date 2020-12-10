Bakan Selçuk öğrencilere teşekkür etti

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitim alan öğrencilere, canlı derslere büyük oranda katılım sağladıkları için sosyal medya hesabı üzerinden teşekkür etti.

Bakan Selçuk Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Uzaktan eğitimde, günde yaklaşık 3 milyon canlı ders var. Sistemde yavaşlama olmaması için bazı dersler erken, bazıları daha geç saatlerde... Günlük yaşamınızı kimi zaman aksatsa da derslere büyük ölçüde özenle devam ediyorsunuz ve bu bizim için çok değerli. Teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

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