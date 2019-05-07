Beş bakanlıktan "Momo" ve "Mavi Balina" adımı

Çocukların, aralarında "Momo" ve "Mavi Balina" gibi internet tuzakları ile dijital platformlardaki kötü niyetli kişi ve yazılımlara karşı bilinçlendirilmesi, siber tehditlerden korunması ve bu sorunun toplum ile medya tarafından daha doğru değerlendirilmesi amacıyla 5 bakanlık tarafından "Güvenli İnternet Güvenli Gelecek Protokolü" imzalanacak.

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