Bilkent, tam not aldı

Bilkent Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) açıklanan 2018-Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporu’nda “Bütçe ve finansman” kategorisinde ilk sırada bulunuyor.

Bilkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullah Atalar, raporla ilgili yaptığı açıklamada, şöyle konuştu: “Üniversitemizin bütçe gelirleri içinde öğrencilerden alınan eğitim ve yurt ücreti, sadece yüzde 39’luk bir orana sahip. Görüldüğü gibi üniversitelerin masrafları, öğrencilerden alınan gelirin yarısını bile karşılamıyor. Bu nedenle üniversitenin sahip olduğu şirketlerin kazançlarıyla öğrenciye ve bilime yatırım yapıyoruz. Üniversitenin kurduğu şirketler modelini Türkiye’de ilk defa Bilkent Üniversitesi olarak hayata geçirdik. YÖK’ün açıkladığı karnede, öğrencilerden eğitim ücreti olarak aldığımız ücretlerden çok daha fazlasını üniversite için harcadığımız için öne çıktığımızı düşünüyoruz.”