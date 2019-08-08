Braille alfabesiyle Kur’ân öğretecekler

Braille alfabesiyle Kur’Ân-ı KerÎm öğrenen 16 din görevlisi, düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

Malatya İl Müftülüğü ve Battalgazi İlçe Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen kursta Braille alfabesiyle Kur’ân-ı Kerîm öğrenen 16 din görevlisine sertifikaları verildi. Malatya Müftüsü Veysel Işıldar, düzenlenen törende yaptığı konuşmada, görme engellilere 16 din görevlisine Braille alfabesiyle Kur’ân-ı Kerîm eğitimi verdiklerini belirtti.

Sertifika verilen görevlilerin kurslarda kabartma harflerle Kur’ân öğretmeye başlayacağını anlatan Işıldar, “Personelimiz şu an Kur’ân öğrenmek isteyen görme engellilere eğitim verecek seviyede. Bu gönül işi, hocalarımız engel tanımadı. Vatandaşlarımızın müracaatını bekliyoruz. Görme engelli vatandaşlarımızın ‘Kur’ân öğrenmek istiyorum’ diyerek herhangi bir camiye başvurması veya müftülüğü telefonla araması yeterli. Biz görme engelli vatandaşları eğitim için uygun bir yere dâvet edeceğiz veya gelemeyecek durumda olanların uygun gördüğü yerde eğitim vermeyi planlıyoruz” diye konuştu.

İşitme engellilere yönelik kurslar da var

İşitme engellilere yönelik işaret diliyle Kur’ân-ı Kerîm öğrenme kurslarının da bulunduğunu hatırlatan Işıldar, “İl genelinde çalışan imam, müezzin ve Kur’ân kursu hocalarımızdan önce gönüllü olanlara işaret dili kursları vereceğiz. Daha sonra ise tüm personelimize başlangıç seviyesi işaret dili kursu eğitimi vermek istiyoruz.” dedi.