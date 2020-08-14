Bu bölümleri okuyan işsiz kalmıyor

Tercih süreci devam ediyor.

Meslek tercihlerini belirleyen adaylar en doğru üniversiteyi seçmek için her detayı titizlikle inceliyor. Üniversitede turizm işletmeciliği okuyanlar işsiz kalmıyor. Alanya HEP Üniversitesi İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölüm Başkanı Dr. Murat Ertan Doğan’a göre pek çok bölümde gerçekleştirilen farklı staj programları ile öğrencilerin iş bulma olanakları da artıyor. Son yılların popüler ve çok tercih edilen bölümlerinden Gastronomi ve Mutfak Sanatları eğitimi hakkında da bilgi veren Bölüm Başkanı Dr. Burcu Çabuk, “Gıda alanı, insanlar var oldukça devamlılığını sürdürebilecek bir meslek grubu. Bu açıdan öğrenciler iş bulma sorunu ile karşılaşmayacak. Gastronomi ve Mutfak Sanatları iş bulma potansiyeli çok yüksek bir bölüm. ‘Mezunlar işletmelerde çalışabilirler, yöneticilik yapabilirler. Mutfakta kademe kademe yükselip şefliğe kadar çıkabilirler. Türkiye’de bu konuda ciddî bir açık var” dedi. Öğrenciler tarafından ilgi gören bir diğer bölüm ise İletişim Tasarımı ve Yönetimi.

İstanbul – Yeni Asya