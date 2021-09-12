Bulu da ‘6 ayda biter’ demişti

Çevirim içi mezuniyet törenine karşı alternatif tören düzenleyen Boğaziçili akademisyen ve mezunlardan yeni Rektör Naci İnci’ye “Melih Bulu da ‘6 aya bu olaylar biter’ demişti” hatırlatması yaptılar.

Gazete Duvar’ın haberine göre, Boğaziçi Nöbeti’nden Doruk Tunaoğlu konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, ‘’Yeni yönetimin mezuniyetimize müdahale etmemiş olması sevimli gözükmeye çalıştığını gösteriyor sadece. Naci İnci de basına verdiği demeçte “olur böyle protestolar, zamanla geçer” ayarı cümleler kurmuş. Melih Bulu da ‘6 aya bu olaylar biter’ demişti, hatırlatmak isterim. Ayrıca, hem akademisyenlerin kendi içinde yaptığı destek oylamasında hem de öğrencilerin, mezunların ve çalışanların beraber yaptıkları temsili seçimlerde Naci İnci’ye karşı olanların oranı yüzde 95-97 civarındaydı. Tüm bunlara rağmen o koltuğu işgal etmekte bir sakınca görmeyen birinden demokratik bir yönetim beklemiyorum ben. Atanmış değil seçilmiş rektör istiyorum” ifadelerini kullandı.

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