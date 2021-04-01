Bursa Üstadı andı: Risale-i Nur bakışıyla hürriyet ve adalet

Bursa Yıldırım Yeni Asya okuyucaları tarafından internet üzerinden düzenlenen programda konuşan Prof. Hüseyin Uzun, gazetemizin çizerlerinden İbrahim Özdabak’ın karikatürleri ile zenginleştirdiği sunumu ile bay ve bayan bütün dinleyicilerine hürriyet ve adalet konusunda açıklamalarda bulundu.

Sadece Bursa’dan değil Türkiyenin çeşitli illerinden hatta Almanya ve Avrupa’nın diğer ülkelerinden katılım sağlayan dinleyiciler program sonunda soru-cevap bölümünde Prof. Dr. Uzun’a sorular sordular. Prof. Dr. Uzun, Bediüzzaman’ın hürriyet ve adalet konusundaki yorumlarını dinleyicilerle paylaştı. Program katılımcıların teşekkür ve iyi dilekleri ile son buldu. Bursa - Ömer Çaloğlu

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