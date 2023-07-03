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3 TEMMUZ 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Camiler çocuklarla şenlendi, yaz Kur'an kursları başladı

03 Temmuz 2023, Pazartesi 12:33
Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen yaz Kur'an kursları hizmet vermeye başladı.

Üstad Bediüzzaman: Çocuklara Kur’ân öğretmek mühim bir vazifemizdir

Yurt genelindeki il ve ilçe müftülükleri bünyesinde bugün eğitim vermeye başlayan kurslar için kayıt başvuruları 10 Temmuz'a kadar alınmaya devam edilecek.

Yatılı yaz Kur'an kurslarında da bugün eğitime başlandı.

İsteyen öğrenciler 24 Temmuz'dan itibaren tekrar kayıt yaptırarak 31 Temmuz'da başlayacak ikinci dönem yatılı yaz Kur'an kurslarına da başvuru yapabilecek.

Cami, kurs veya "www.diyanet.gov.tr" internet adresi üzerinden yapılacak kayıtlar için 4-22 yaş arasındaki çocuklar ve gençler başvurabiliyor.

Yaz Kur'an kursları eğitimleri 11 Ağustos'ta, yatılı yaz Kur'an kursları birinci dönemi 28 Temmuz, ikinci dönem eğitimleri ise 25 Ağustos'ta sona erecek.

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Okumak için tıklayınız:

Ailelere önemli tavsiyeler: İslâm’a uygun çocuk yetiştirmek için…

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Risale-i Nur'dan: Çocuklar küçük yaşlarda kuvvetli bir iman dersi almalı

Bir çocuk, küçüklüğünde kuvvetli bir ders-i imanî alamazsa, sonra pek zor ve müşkül bir tarzda İslâmiyet ve imanın erkânlarını ruhuna alabilir. Adeta gayr-ı müslim birisinin İslâmiyeti kabul etmek derecesinde zor oluyor, yabani düşer.

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/risale-i-nur-dan/cocuklar-kucuk-yaslarda-kuvvetli-bir-iman-dersi-almali_205755

AA

Etiketler: çocuk eğitimi, kur'an kursu
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