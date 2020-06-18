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18 HAZİRAN 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Çizgilerle Risale-i Nur eğitimi

18 Haziran 2020, Perşembe 00:23
Ankara Gülümse Çocuk Kulübü’nün organizasyonuyla karikatürist Demirhan Kadıoğlu eğitmenliği eşliğinde “Çizgilerle Risale-i Nur ” eğitimi online başladı.

Ankara Gülümse Çocuk Kulübü’nün organizasyonu ve Can Kardeş Yayın Koordinatörü Demirhan Kadıoğlu’nun eğitmen olarak  katıldığı “Çizgilerle Risale-i Nur” eğitimi online olarak başladı. Kadıoğlu’nun yönlendirmeleriyle şekillenen eğitim, 10 yaş üstü gençlerden oluşuyor. İki grup halinde katılım sağlayan genç çizer adayları, online eğitim sisteminden hayli memnun. Gülümse Çocuk Kulübü organizatörleri, “Çizgilerle Risale-i Nur” eğitimin temel amacının yetenekli gençlerin müsbet bir zeminde neşvünema bulması olarak ifade ederken, aynı zamanda şair Mehmet Âkif’in “Doğrudan doğruya Kur’ândan alıp ihlamı, Asrın idrakine söyletmeliyiz İslâm’ı” mısralarının yerini bulması olarak ifade ediyor.

Kadıoğlu’nun yönlendirmeleriyle şekillenen eğitim, 10 yaş üstü gençlerden oluşuyor. İki grup halinde katılım sağlayan genç çizer adayları, online eğitim sisteminden hayli memnun. 

Gençler yeteneklerini gösteriyor

Bu eğitimin bir diğer amacının ise Kur’ân hakikatleriyle dost olan şimdinin imanlı büyük ruhlu küçükleri, yarının gençleri, yetişkinleri olacaktır diye ifade edildi.  Kadıoğlu, neredeyse bir aylık eğitimi tamamladıklarını ifade ederken, gençlerin çok istekli olduğunu vurguladı. Kadıoğlu, “Katılım ilk derste olduğu kadar, eksiksiz devam ediyor. Bunun yanı sıra, yetenekli gençlerin kendilerini daha da geliştirdiklerini gördüm. İstiyoruz ki, yetenekli gençler yeteneklerini kendine saklamasın. Basın-yayında kendilerini göstersin, çocuk, genç ve aile dergilerinde çizgilerini değerlendirsin. Aynı zamanda, sanat insanı anlatma çabasıdır. Sanatın başarısı, İlâhî mesajlara yakınlığı ölçüsünde değerlendirilmeli. Sanat, hizmet ettiği eşyaya göre kıymet kazanır. Bu yüzden eğitimlerimizde gençlerimize bunu anlatma çabasındayız” diye konuştu. 

Ankara - Ayşenur Yıldırım 

 

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