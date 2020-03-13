Cuma hutbesinde Koronavirüs

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin alınacak tedbirleri de ihtiva eden hutbe irat etti.

Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde Cuma namazını kıldıran Erbaş, irat ettiği hutbede yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin uyarılarda bulundu. Hastalıkların dünya imtihanlarından biri olduğunu belirten Erbaş, tarih boyunca pek çok hastalığın Allah’ın yardımı ve insanların gayretli araştırmalarıyla tedavi edildiğini söyledi. Erbaş, şöyle devam etti: “Camilerimizde ortak tespihleri kullanmak yerine parmaklarımızla ya da şahsî tespihimizle tesbihatımızı eda edelim. Şayet yurt dışı seyahatinden dönmüşsek, 14 gün boyunca evimizden dışarı çıkmamaya özen gösterelim. Umre ziyaretinden dönenlerin de bu hususa dikkat etmesini ve ziyaretçi kabul etmemesini sağlayalım. Bilhassa camilerimizde yaygın olan namaz sonrası musafaha uygulamasına ara verelim. Tokalaşmadan, belli bir mesafeden birbirimize gönül selâmı vererek, elimizi kalbimize koyarak hal hatır soralım.” AA

Okunma Sayısı: 58

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.