Deprem illerine kırtasiye vaadi de yalan oldu

Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, kamuda işe alımlarda mülakatı kaldırma, emeklilerin maaşlarında iyileştirme yapma gibi vaatlerini seçimden sonra hatırlamayan iktidarın, deprem bölgesine verdiği sözleri de yerine getirmediğini ifade ederek, “Depremzedelere eşya yardımı vaadini unutan iktidarın yerine getirmediği bir diğer vaadi de depremzede öğrencilere kırtasiye yardımı” dedi.

Güzelmansur şunları söyledi: “Okullar açıldı, Hatay’da öğrenciler perişan durumda; deprem bölgelerinde öğrencilerin kırtasiye malzemeleri devlet tarafından karşılanacak diye söz verildi, verilen sözler tutulmadı. Ailelerin kırtasiye malzemesi alacak durumları yok, paraları olsa bile Hatay’da doğru düzgün kırtasiyeci yok, fiyatlar da çok yüksek. Kırtasiye malzemesi zorunlu tutuluyor, veliler çocuğuna bunları alamıyor. Ne yapsın bu aileler? Çocuklarını okula göndermesin mi? Çocuklar eğitimden geri mi kalsın? İktidar bu konuyla ilgili ne yapıyor? Hatay başta olmak üzere depremden etkilenen illere neden kırtasiye malzemeleri gönderilip dağıtılmıyor? Yetkililer bu mağduriyete, bu çaresizliğe neden çözüm üretmiyorlar?” Ankara - Adnan Solmaz

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