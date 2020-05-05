Dersleri takip edemeyenler var

Koronavirüs salgınıyla birlikte uzaktan e-Eğitime geçen Türkiye’de öğrencilerin yüzde 30’dan fazlası ders takibi için bilgisayara erişemiyor.

Covid-19 salgını sebebiyle bir çok ülkede eğitime ara verilirken Türkiye de bu süreçte uzaktan eğitime geçti. Türkiye’de öğrenciler bilgisayar ve televizyon üzerinden eğitimlerini sürdürüyor. Peki, öğrencilerin ne kadarı bilgisayara erişebiliyor? Türkiye “eğitim ve ödev için kullanabileceği bilgisayarı olan öğrenciler” sıralamasında 77 ülke içinde 64’üncü oldu. Euronews’deki habere göre Türkiye’de öğrencilerin bu amaçla bilgisayara erişimi yüzde 70’in altında kaldı. Bu da 10 öğrenciden 3’ten fazlasının bilgisayar imkanına sahip olmadığını gösteriyor.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’ne (OECD) de “Covid-19 Salgınında Eğitim” raporu yayımladı. 2018 verilerini içeren rapora göre Türkiye “eğitim ve ödev için kullanabileceği bilgisayarı olan öğrenciler” sıralamasında OECD ortalamasının altında kaldı. Türkiye’de erişim oranı yüzde 70’den az olurken OECD ortalaması yüzde 90’a çok yakın seviyede gerçekleşti. Türkiye’de Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden yaklaşık 18 milyon öğrenci uzaktan eğitim alıyor. Bu derslere öğrencilerin ne kadarının erişebildiği ve verimliliği ise tartışma konusu.

“Salgın bitmedi devam ediyor”

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından vatandaşları rehavete kapılmamaları konusunda uyararak, “Her şey normale dönmüş gibi sokaklarda, pazar yerlerinde ve marketlerde kalabalıklaşma olur ve sosyal mesafeyi korumazsak tekrar yukarıya doğru çıkışı bir hafta 10 gün sonra görebiliriz” dedi. Tımeturk’deki habere göre Özlü şöyle devam etti, “Salgın bitmedi devam ediyor. Tedbirlere uyarsak normal hayata dönüşümüz daha kısa zamanda olacaktır” diye konuştu. Özlü “Acele edersek, geç kalırız; daha uzun süre evlerimizde kalırız. Biraz daha sabredelim. Tedbirleri gevşetmeyelim. 65 yaş üstü ve 20 yaş altındaki yurttaşlarımızın bir an önce dışarı çıkabilmeleri için hepimizin tedbirlere uyması gerekiyor. Onlar evden çıkmayarak bize yardımcı oluyorlar. Biz de sosyal mesafeyi koruyarak onların zahmetlerini boşa çıkarmayalım” ifadelerini kullandı.