Eba TV’de skandal

1 haftalık tatilin ardından başlayan uzaktan eğitim sisteminde ortaokul öğrencilerine Adnan Menderes’in idam sahnesinin anlatılması sosyal medyada tepkiye sebep oldu.

Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye’de okullara verilen aranın ardından başlayan uzaktan eğitim sisteminde ortaokul öğrencilerine eski başbakanlardan Adnan Menderes’in idam sahnesi detaylı şekilde anlatılması sosyal medyada tepkiye neden oldu. Uzaktan eğitim sisteminin derslerinin yayınlandığı TRT Eba TV’nin ortaokul öğrencilerine yönelik derslerinde 27 Mayıs Darbesi’nin ardından Yassıada yargılamaları sonrası idam edilen Başbakan Adnan Menderes’in idam görüntüleri detaylıca izletildi. Bu uygulamalar sosyal medyada da tepki çekti. Bazı veliler, sosyal medya hesaplarından yaptıkları yorumlarda, orta okul öğrencilerine ders niyetine TV’den ‘idam sahnesi’ izlettirilmesinin pedagojik olarak doğru olmadığına dikkat çektiler. İstanbul – Yeni Asya

Uzaktan eğitim başladı

Yüz yüze eğitime verilen 1 haftalık aranın ardından ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için TRT-EBA TV ile Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden “uzaktan eğitim” dersleri başladı. Uzaktan eğitim kapsamında, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 23-27 Mart’ta, TRT-EBA TV ve Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden eğitim görecek. Yayın akışına, “eba.gov.tr” ana sayfasından ve TRT’nin internet sitesinden günlük ve haftalık ulaşılacak. Dersler, 20’şer dakika olarak yayımlanacak ve aralarda 10’ar dakikalık etkinlik kuşağı olacak. Dersler, TRT-EBA TV İlkokul ve TRT-EBA TV Ortaokul’da sabah saat 09.00’da başlayıp 13.30’a kadar devam edecek.

“En büyük destekçimiz velilerimiz”

Bakanlığın seçtiği, alanında başarılı öğretmenler tarafından hazırlanan ders anlatım videoları aynı kanalda ve gün içinde 1 veya 2 kez tekrar edilecek. Tekrarlayan yayın akışı da yine “eba.gov.tr” ve TRT’nin internet sitelerinden öğrenilebilecek. Öğretmenler tarafından EBA üzerinden gönderilecek etkinlik, soru ve diğer içerikler ile de öğrencilerin dersten uzaklaşmaması sağlanacak. Uzaktan eğitim sürecinde çocuklarımızın derslerini düzenli takip etmesi, verilen ödevleri yapması ve bizlerle iletişim içinde kalması için en büyük destekçimiz velilerimiz olacak.”