Eğitim sistemi alarm veriyor

Eğitim-Sen Genel Başkanı Kemal Irmak, eğitim alanında yaşanan sorunlara dikkati çekerek, “Birçok çocuğunuz eğitime erişemiyor ya da nitelikli eğitim alamıyor, eğitime erişemediği için okulu terk ediyor” dedi.

Eğitim-Sen Genel Başkanı Kemal Irmak, ‘’2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı Başında Eğitim Durum Roporu’’nu düzelediği basın toplantısıyla açıkladı.

Toplumsal eşitsizliklerin eğitim alanındaki sorunların en başında geldiğini bu durumun çocuklar arasındaki eşitsizliği de derinleştirdiğini vurgulayan Irmak, başta toplu taşıma sistemi olmak üzere MESEM, ÇEDES, okullardaki temizlik sorunu gibi birçok noktaya dikkate çekti. Taşımalı sistemin kaldırılmasıyla ulaşımda bir adım geriye atıldığını ifade eden Irmak, iktidarın “zorunlu ve parasız” diye tanımladığı eğitim modelinde çocukların zorunlu eğitim süreci içerisindeki her türlü ihtiyacının devlet tarafından bizzat karşılanmasının kamusal eğitim anlamına geldiğini ifade ederek: “Onların bir öğün yemek hakkının, temiz suya erişim hakkının, okula güvenli bir şekilde ulaştırılması meselesinin, okulların güvenlikli bir hale getirilmesi ve dış etkenlerden korunması meselesinin, yurt yapılmasının, barınma meselesi vesaire birçok kalemde uzatabileceğimiz kamusal eğitimden her geçen gün vazgeçilmesinin sonucunda bugün birçok çocuğunuz eğitime erişemiyor, nitelikli eğitim alamıyor ya da eğitime erişemediği için okulu terk ediyor” dedi.

“HİJYEN KOŞULLARI SAĞLANMIYOR”

Okullardaki temizlik başta olmak üzere sorunlarını da anlatan Irmak, şöyle devam etti: “Okullardaki temizlik meselesi çok önemli bir mesele. Okullarda zaten çok uzun zamandır bizim savunduğumuz, mutlaka güvenceli, kadrolu elemanlar alınması. Ama 20 yıldır okullara maalesef yardımcı hizmetli personel alınmıyor. Sadece kısmen yurtlarda yetim olarak büyüyen çocuklardan temizlikçi unvanında kişiler alınıyor. Bunların sayısı çok az. Hepimiz öğrencilik yaptık. Nasıl bir okul atmosferi olduğunu biliriz. Çocuklar çıkar, teneffüslerde koşar, toz çıkarır bu çocuğun doğasında olan bir şeydir. Ve her teneffüsten sonra çocuklar içeri girdiğinde okula yeniden paspas atılır, tuvaletleri temizlenir. Birtakım hijyen şartları bu şekilde sağlanmaya çalışılır. Ama bugünkü uygulama ile beraber çoğu zaman okullarda bu işleri yapacak kişiler olmamış olacak. Ve bunun sonucunda çocukların ve bütün olarak ülkenin hijyen koşulları sağlanamadığı için birçok salgın hastalıkla karşı karşıya kalacağız.

Gün boyu aç kalıyorlar

Belki de en çok bugünlerde gündemleştirmemiz gereken meselelerden birisi yoksulluk derinleştikçe okuldaki aç kalan gün boyu aç kalan çocuk sayısı da o kadar derinleşerek artıyor. Gün boyunca sadece tuvaletten su içerek okuldan gününü geçiren, suyla karnını doyurmaya çalışan yüzde 20’lik bir kesim var. Bu bir sosyal devlette, bir kamusal eğitim verdiğini iddia eden Milli Eğitim Politikası içerisinde asla olmaması gereken bir şey. Biz bu çocuklara mutlaka bir öğün yemek ve ulaşılabilir bir temiz su hakkını sağlamak zorundayız, devlet bunu yapmak zorunda.”

Haber Merkezi