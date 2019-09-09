Eğitimde dertler çözüm bekliyor

18 MİLYONUN ÜZERİNDE ÖĞRENCİ VE 1 MİLYONU AŞKIN ÖĞRETMEN BUGÜN DERSBAŞI YAPACAK. UZMANLAR, EĞİTİM SİSTEMİNDEKİ SIKINTILARIN ÇÖZÜLMESİNİ İSTİYOR.

18 MİLYON ÖĞRENCİ, 1 MİLYON ÖĞRETMEN

ResmÎ ve özel okullarda 18 milyonun üzerinde öğrenci ve 1 milyonu aşkın öğretmen bugün dersbaşı yapacak. Yeni eğitim ve öğretim yılı birinci dönemi 17 Ocak 2020’de sona erecek. Birinci dönem ara tatili 18-22 Kasım 2019’da, yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020’de yapılacak. İkinci dönem 3 Şubat 2020 Pazartesi başlayacak ve 19 Haziran 2020 Cuma tamamlanacak.

ÇÖZÜM TEKLİFLERİNE KULAK VEREN YOK

Eğİtİmcİler, eğitim yılının eğitim çalışanlarının sorunlarının çözümünün ötelendiği bir ortamda başladığına dikkat çekiyorlar. Uzmanlar, “Eğitim çalışanları, dertlerine karşı duyarsız, çözüm tekliflerine kayıtsız kalınmasının burukluğuyla karşı karşıyadır” dediler. Öğretmen açığının kadrolu istihdam yerine ücretli öğretmenlik yoluyla karşılanması da eleştiriliyor.

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Dertler çözüm bekliyor

Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) 2019-2020 eğitim-öğretim yılının eğitim çalışanlarının sorunlarının çözümünün ötelendiği bir ortamda başladığını açıkladı.

Açıklamada, “Eğitim çalışanları, eğitim-öğretim yılını, sona eren toplu sözleşme sürecinde haklı, gerekli ve yerinde beklentilerinin ve taleplerinin kamu işverenince karşılanması bir yana üzerinde durulmadan geçiştirilmesinin, sorunlarına duyarsız, çözüm önerilerine kayıtsız kalınmasının burukluğuyla karşılamaktadır” denildi.

Açıklamada çözüm bekleyen başlıca sorunlar olarak şunlar sıralandı: Anayasal ve yasal hakları kısıtlanmış sözleşmeli öğretmen istihdamının, öğretmen açığının kadrolu istihdam yerine ücretli öğretmenlik gibi insan haklarına ve çalışma ahlakına aykırı yöntemlerle giderilmeye çalışılması, kamu maliyesini denkleştirme aracı olarak eğitim bütçesinin kısılması, okullara yeterli ödenek verilmemesi dolayısıyla aksayan eğitim hizmetlerinin yanında kaynak bulma baskısı altında okul yöneticisi ve öğretmenlerin velilerle bağış üzerinden karşı karşıya getirilmesi, atama ve yer değiştirme takviminin sorun çözmek kadar sorun üretmeye sebep olması, ek ders esaslarındaki adaletsizlikler, eğitim çalışanlarına yönelik giderek artan yaygın şiddet.

Allah, hepimize kolaylık versin

MÜSİAD Ekonomi Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Burak Arzova, sosyal medya hesabından eğitim masraflarına ilişkin yaptığı açıklamada, “Bu hafta ilkokula başlayan kızım için okulun verdiği listedeki kırtasiyeyi aldık (Kitaplar değil sadece kırtasiye) 443,00 TL tuttu. Kızım bu kadar kırtasiyeyi görünce “ben okumak istemiyorum” dedi. Allah hepimize kolaylık versin” ifadelerini kullandı.

Ankara – Recep Gören

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18 milyon öğrenci ders başı yapıyor

ResmÎ ve özel okullarda 18 milyonun üzerinde öğrenci ve 1 milyonu aşkın öğretmen bugün ders başı yapacak.

Yaz tatilinin ardından 18 milyonun üzerinde öğrenci ve 1 milyonu aşkın öğretmen için yeni eğitim öğretim yılının ilk ders zili bugün çalacak. Resmî ve özel okullarda 18 milyonun üzerinde öğrenci ve 1 milyonu aşkın öğretmen, 2019-2020 eğitim öğretim yılında 9 Eylül Pazartesi günü ders başı yapacak. Yeni eğitim ve öğretim yılı birinci dönemi 17 Ocak 2020 Cuma günü sona erecek. Birinci dönem ara tatili 18-22 Kasım 2019’da, yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020’de yapılacak. İkinci dönem 3 Şubat 2020 Pazartesi başlayacak ve 19 Haziran 2020 Cuma tamamlanacak. İkinci dönem ara tatili 6-10 Nisan 2020’de yapılacak.

Destekleme ve yetiştirme kursları başvuruları

MillÎ Eğitim Bakanlığınca (MEB), öğrenci ve mezunlar için ücretsiz olarak düzenlenecek destekleme ve yetiştirme kurslarına öğrenci başvuruları 19-23 Eylül 2019’da alınacak. Kurs sınıfları 24-29 Eylül 2019’da oluşturulacak. Yıllık açılacak kurslar 30 Eylül 2019’da başlayacak ve 7 Haziran 2020’de tamamlanacak. (AA)