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21 EYLÜL 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Eğitimde endişeli açılış

21 Eylül 2020, Pazartesi 00:24
YÜZ YÜZE EĞİTİM ANASINIFI VE İLKOKUL 1. SINIFLAR İÇİN BUGÜN AÇILDI. ANCAK HERKES KOVİD-19 ENDİŞESİ YAŞIYOR.

MEB: TÜM TEDBİRLERİ ALDIK

KOVİD-19 gerekçesiyle geçen Mart ayından bu yana yapılamayan yüzyüze eğitim, bugün anasınıfı ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için yeniden başladı. Eğitimcisinden velisine, çalışanından öğrencisine kadar herkeste Kovid-19 tedirginliği yaşanıyor. Bakanlık, her türlü tedbir alındı derken, bazı veliler çocuklarını okula getirmedi.

SENDİKA: GEREKEN TEDBİRLER ALINMADI

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, tüm uyarılarına rağmen, alınan tedbirlerin yetersiz olduğunun görüldüğünü belirterek, “Nitekim seminer döneminde çok sayıda okulumuzda Kovid vakaları patladı. Bazı öğretmenlerimizkarantina altında” dedi.

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Anasınıfı ve 1. sınıflar bugün okullarda ders başı yapıyor

Yüz yüze eğitim başladı

MEB, okullarda yüz yüze eğitim, seyreltilmiş uygulamalarla anasınıfı ve ilkokul 1’inci sınıflarda haftada bir gün olacak şekilde başlattı.

MillÎ Eğitim Bakanlığı’nca (MEB), okullarda yüz yüze eğitim, seyreltilmiş uygulamalarla anasınıfı ve ilkokul 1’inci sınıflarda haftada bir gün olacak şekilde başlatıldı. Yeni eğitim öğretim dönemi, TRT EBA, EBA ve canlı dersler kullanılarak u- zaktan eğitim yoluyla 31 Ağustos’ta başlatılmıştı. Okulların açıldığı ilk hafta olan 21-25 Eylül’de gerçekleştirilecek uyum programı okul öncesi eğitim kurumlarında ve ilkokul 1’inci sınıflarda “1 gün yüz yüze eğitim” şeklinde olacak. Öğrencinin yüz yüze eğitime katılımı zorunlu tutulmayacak, veli yazılı bir başvuruda bulunmaksızın kendi isteğiyle öğrencisinin uzaktan eğitime devamını sağlayabilecek.

Haftada 2 gün derse devam 

Okul yönetimlerinin 21-25 Eylül haftasında hangi gün olacağına öğretmenlerle birlikte karar vereceği uyum programı, okul öncesi eğitim kurumlarında 30’ar dakikalık 5 etkinlik saati olacak şekilde 1 gün, ilkokul 1’inci sınıflarda ise 30’ar dakikalık 5 ders saati ve aralarda 10’ar dakikalık teneffüsler olacak şekilde 1 gün üzerinden planlanacak. İmkan ve şartlara göre sınıf mevcudunun sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde iki ayrı gruba ayrılması ve her grubun okula uyum programının birbirinden farklı günlerde olması sağlanacak. Uyum haftasından sonraki 28 Eylül-2 Ekim tarihlerini kapsayan hafta ve devamında da haftada 2 gün her biri 30’ar dakikalık 5 ders saati yüz yüze eğitim yapılacak. Derslerin yüz yüze işlenemeyen ders saatleriyle ilkokul 1’inci sınıf programındaki diğer dersler ise EBA TV ve EBA portal canlı sınıf uygulamalarıyla uzaktan eğitim sistemleriyle uygulanacak.

Okullar yüz yüze eğitime hazır

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un yüz yüze eğitim hazırlıklarına ilişkin açıklamasına göre, ülke genelinde okullarda gerekli bütün dezenfeksiyon çalışmaları tamamlandı, gerekli hijyen ve dezenfektan ihtiyaçlarının da il müdürlükleri tarafından karşılandı. Ayrıca, Kovid-19 tedbirleri kapsamında, Millî Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında oluşturulan entegrasyon sistemi ve uyarı mekanizması da hazırlandı. Sistem sayesinde öğrenci, öğretmen, eğitim kurumlarındaki bütün çalışanlar ve okul servisi şoförlerinde olası bir risk ortaya çıkması durumunda, eğitim kurumu yöneticilerine anlık bildirimler yapılacak.

AA

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