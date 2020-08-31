"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
31 AĞUSTOS 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

‘Eğitimde internet ücretsiz olmalı’

31 Ağustos 2020, Pazartesi 23:35
Uzaktan eğitim başlarken, bir değerlendirme yapan Demokrasi İçin Birlik, “Eğitimde internet ücretsiz olmalı” dedi.

Duvar’ın haberine göre, “Salgın yükselirken yüz yüze eğitim riskli. Uzaktan eğitimden ise milyonlarca çocuk yararlanamıyor” denilen açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Milyonlarca çocuk yoksulluk ya da açlık sınırında yaşıyor. Çalışmak zorunda. Barınma beslenme ve ısınma gibi temel ihtiyaçlardan yoksun. Uzaktan eğitim planlaması ise tüm öğrencilerin bilgisayarı, interneti, televizyonu varmış gibi yapılıyor. Geçen öğretim döneminde göçmen ve tarım işçisi çocuklar uzaktan eğitime ulaşamadı. Kırsal kesimde yaşayan ailelerin çocukları EBA TV aracılığıyla yayınlanan dersleri izleyemedi.”

Nitelikli, parasız eğitim haktır

“Eğitim nitelikli, parasız, eşit, herkesin ulaşabildiği bir kamusal hizmet haline gelmeli. Bilimsel, laik, özgür bir yaygın eğitim programı hayata geçirilmeli. Uzaktan eğitim altyapısı herkesin eşit olarak yararlanabileceği niteliğe ulaştırılmalı. Eğitim alan herkes için internet ücretsiz olmalı. Anadilinde eğitim sağlanmalı. Eğitim emekçileri insan onuruna yakışır yaşam standartlarına kavuşturulmalı, güvencesiz eğitim emekçisi kalmamalı. Milyonlarca çocuğun eğitim ve yaşam hakkı bu mücadeleye bağlı. 

Okunma Sayısı: 67
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ekosistemin tahribatı salgınları çoğaltacak

    Kabe ibadete açılacak

    Evler küçük bir sınıf olmalı

    Esnafa karşılıksız destek sağlanmalı

    Şampiyonlara vefa

    ABD'de anketler ne diyor?

    Dışişleri Bakanlığı'ndan Rusya'ya PKK/YPG tepksi

    'Can kayıplarımızın üzüntüsünü sözcükler de rakamlar da ifade edemez'

    İstanbul Valiliği: Düğün, nikah, nişan ile ilgili ek tedbirler yürürlüğe girdi

    'Boşuna uğraşıyorsun, kumun içinde ağaç tutar mı?'

    ABD'de gözlemlenen Kovid-19 vakası endişeye sebep oldu

    Rusya'da tepki çeken 'anlaşma'

    Küresel salgının merkezi ABD'de son durum?

    Dünya genelinde vaka sayısı 250 bini aşan ülkeler

    İkinci elde yeni dönem yarın başlıyor

    Galatasaray'ın rakibi Neftçi oldu

    Hem darp etme hem gözaltı: İsrail çirkinliği devam ediyor!

    'Çok burukluk yaşadım'

    Yeni eğitim-öğretim sezonu farklı başladı

    En Çok Okunanlar

    M. Said ZEKİ

    Zalime dalkavukluk, mazluma tahakküm
    Süleyman KÖSMENE

    Faydasız sevap ne demektir?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Cevher İlhan'ın babası vefat etti
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Risale-i Nur'dan

    Fitne kapılarını kapamak, Şeriatın güzelliklerindendir
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Rakamların dili ile korona
    Genel

    İkinci elde yeni dönem yarın başlıyor
    Mehmet KARA

    “Sevindi-sevinmedi” polemiği!
    Ali FERŞADOĞLU

    Asr-ı Saadet gençlik modeli

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.