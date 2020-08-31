Uzaktan eğitim başlarken, bir değerlendirme yapan Demokrasi İçin Birlik, “Eğitimde internet ücretsiz olmalı” dedi.

Duvar’ın haberine göre, “Salgın yükselirken yüz yüze eğitim riskli. Uzaktan eğitimden ise milyonlarca çocuk yararlanamıyor” denilen açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Milyonlarca çocuk yoksulluk ya da açlık sınırında yaşıyor. Çalışmak zorunda. Barınma beslenme ve ısınma gibi temel ihtiyaçlardan yoksun. Uzaktan eğitim planlaması ise tüm öğrencilerin bilgisayarı, interneti, televizyonu varmış gibi yapılıyor. Geçen öğretim döneminde göçmen ve tarım işçisi çocuklar uzaktan eğitime ulaşamadı. Kırsal kesimde yaşayan ailelerin çocukları EBA TV aracılığıyla yayınlanan dersleri izleyemedi.”

Nitelikli, parasız eğitim haktır

“Eğitim nitelikli, parasız, eşit, herkesin ulaşabildiği bir kamusal hizmet haline gelmeli. Bilimsel, laik, özgür bir yaygın eğitim programı hayata geçirilmeli. Uzaktan eğitim altyapısı herkesin eşit olarak yararlanabileceği niteliğe ulaştırılmalı. Eğitim alan herkes için internet ücretsiz olmalı. Anadilinde eğitim sağlanmalı. Eğitim emekçileri insan onuruna yakışır yaşam standartlarına kavuşturulmalı, güvencesiz eğitim emekçisi kalmamalı. Milyonlarca çocuğun eğitim ve yaşam hakkı bu mücadeleye bağlı.