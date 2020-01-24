EKPSS başvuruları başladı. Adaylar başvurularını ÖSYM'nin başvuru merkezleri aracılığıyla veya internet sitesinden 12 Şubat'a kadar yapılabilecek.
Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı'na (EKPSS) başvurular bugün (24 Ocak) başladı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, EKPSS 26 Nisan'da uygulanacak.
Sınava başvurular, 12 Şubat'a kadar yapılacak.
Adaylar, ÖSYM'nin başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden başvuruda bulunabilecek.
NTV