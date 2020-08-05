Ekrandan konuşmak eğitim için yetmez

Dijitalleşmenin zorunluluk haline dönüştüğü dönemde, kimi üniversiteler için eğitimin yeni normaline uyum sağlamak pek de kolay olmadı.

MEF Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Erkut’a göre bir virüs, eğitimdeki bütün eksiklikleri göstermeye yetti. ‘Eğitimin, ne kadar değişime ayak dirediğini, dijital dönüşüm lâfının ne kadar boşta kaldığını net bir şekilde virüs bize göstermiş oldu. Artık umarım bundan herkes dersini çıkartır ve dijital dönüşüme ayak diremeyi bırakır. Öğrencilere hak ettikleri çağdaş yöntemlerle eğitim vermeye çabalar.’ diye konuştu.

Erkut, “Öğrenciye ekrandan konuşmak, çevrimiçi eğitim değil. Öğrenciye interaktif videolar göndermen, dersi oyunlaştırman gerekiyor. Sürekli öğrenciyi dersin içinde tutman gerekiyor. Sınıfı küçük gruplara parçalayıp kendi aralarında tartışmaları sağlaman gerekiyor. Bunları yapabilirsen, o zaman eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcılık, inovasyon, takım çalışması, işbirliği gibi 21. yüzyıl yetkinliklerini tetiklemiş oluyoruz. Dolayısıyla doğru verilmiş çevrimiçi eğitim, aslında yetkinlikleri de geliştiriyor” diye konuştu.