"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 ARALIK 2019 CUMA - YIL: 50

Engellilik engel mi?

06 Aralık 2019, Cuma
“Hayata engel yok” adıyla düzenlenen söyleşi programında engellilikle ilgili toplumda yanlış yansıtılan tabirlerden bahsedilerek engellilerin aslında sürekli yardıma muhtaç kişiler olmadığı, engellilere bakış açısının değişmesi gerektiği konuşuldu.

İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü’nün organize ettiği “Hayata engel yok” adlı söyleşi programında, moderatörlüğünü Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı‘nın yaptığı, Can Kardeş Dergisi Yayın Koordinatörü Demirhan Kadıoğlu ve yazar Ayhan Bahçeli’nin konuşmacı olarak katıldığı söyleşi programında, kitap okumanın önemine vurgu yapılmakla birlikte, engelli kişilerin daha pozitif bakış açısına sahip olmasına dikkat çekildi. Kadıoğlu ve Bahçeli okuduklarından ve yaşadıkları anılarını paylaştıktan sonra, gençlerin sorularına cevap verdiler. Kadıoğlu aynı zamanda sinevizyon ve engellilerle ilgili karikatür gösterimi yaptı.

“Mesele düşünce engelli olmamak”

Okumanın bin bir türlü çeşitleri olduğunu söyleyen Kadıoğlu “İnsanları da okumak gerekiyor, kâinatı da okumak gerekiyor, insanlarla olan iletişimi okumak gerekiyor” diyerek, “Okuyarak kendimizi geliştiririz” dedi. Bir öğrencinin “Bugünün gençleri her şey ellerinde olmalarına rağmen mutsuz? Bunu birkaç cümleyle açıklayabilir misiniz?” sorusuna şu cevabı verdi; “Her merdiven, her basamak benim için korkunç bir engel. Eğer o merdivenleri çıkmayı kolaylaştıracak bir aparat varsa benim gönlüm rahat. Arabayla bir yere park ederken engellilerin olduğu yere park etmişlerse benim için bir sıkıntı. Ama buna rağmen hayat güzel diyorum. Ayakta durabilmek, nefes alıp verebilmek, duyabilmek, görebilmek, bunlar başlı başına bir mu’cize diyebilirim. Mesele düşünce engelli olmamak. Biz ufacık şeyden mutlu olabiliyorsak, ellerinizdeki bu imkânlardan dolayı siz haydi haydi mutlu olabilirsiniz” şeklinde konuştu.

“Erişilebilir olmayan yerlerde zorlanıyoruz”

Programın ikinci kısmında kendi hayat hikâyesini anlatmakla başlayan Bahçeli ‘Herkes engelli adayıdır’ gibi engellilikle ilgili sık kullanılan bazı tabirlerin aslında yanlış olduğuna dikkat çekerek, “Engellilik meselesi sizin düşündüğünüz gibi kötü, çok sıkıcı bir durum değil. Erişilebilir olmayan yerlerde zorlanıyoruz. Ufak tefek nüanslar hayatımızda bizi farklı gösteriyor, ama aslında değil. Aynı yemekleri yiyor, aynı havayı teneffüs ediyor, aynı ortamda bulunuyor, beraber gezebiliyoruz. Doğru bir iletişim şeklini kurabiliyor isek doğru bir şekilde teknolojiyi kullanıp engelleri ortadan kaldırabilmeliyiz. Bunun için önce bakış açımızı değiştirmemiz gerekiyor. Eski Türk filmlerinde olduğu gibi tekerlekli sandalyeye oturur dizinin üzerine bir battaniye koyar ve sürekli birilerinin yardımına muhtaç bir kişilik gibi bir görüntü değil aslında. Toplum böyle büyüdüğü için böyle bir kültür gelişti. Engelliler sürekli acizdir. Sürekli yardıma muhtaçtır, sürekli birilerinin yardımına ihtiyaç duyar gibi bir anlayış gelişti. 

“En az bir gün beraber yaşayın”

Sohbet havasının hakim olduğu program Bahçelinin şu sözleri ile noktalandı, “Eğer bir engellinin neler yaşadığını öğrenmek istiyorsanız bir engelliyle en az 1 gün beraber yaşamanız gerekiyor. Beraber sinemaya gidin, lokantaya gidin, otobüse binin. Engelli bireyin nelerde ne zorluk yaşadığını yaşayarak görmüş olursunuz. Kaldırımdan çıkamadığı, otobüse binemediği gibi sorunlar ancak beraber görüldüğünde empati yapılmış olur.”

HABER: LÜTFİYE KEF

Okunma Sayısı: 114
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bu eğitimle nereye?

    ABD’nin savaş suçları soruşturulsun

    Londra’ya niye gittik?

    ‘Nefretini yaymasına izin vermeyeceğim’

    ‘Üniversitemin kayyım ile lekelenmesini istemiyorum’

    Libya ile Doğu Akdeniz Mutabakat Muhtırası TBMM'de kabul edildi

    Cerenler ölmesin

    RTÜK’e AYM freni

    Cezaevleri doldu taştı

    2005’ten daha fakiriz

    Gıda enflasyonu yüzde 36.9

    Fransa diken üstünde: Protestolarına katılım 500 bini buldu

    ‘Azledilmeli’

    Kuytul için tahliye kararı

    Tutuklandı

    Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye açıklaması

    Avrupa'nın ilk çevre dostu camisi... 'Gayrimüslim ziyaretçilerimiz de yardım ediyor'

    Hala bulunamadılar: Uludağ'da kaybolan iki arkadaş her yerde aranıyor!

    Dondurucu soğukta yürek dağlayan trajedi...

    Ankara'daki DEAŞ operasyonunda gözaltılar var!

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Rövanş...
    Ahmet BATTAL

    Hukuk devletinin güvenliğini soruşturmak
    H. Muharrem OKUR

    Medrese-i Yusufiyelere takvim
    M. Latif SALİHOĞLU

    İsrafın bir adı da Savarona
    Süleyman KÖSMENE

    İstanbul Sözleşmesinin örfümüze aykırı mefhumları
    Genel

    Bu eğitimle nereye?
    Şükrü BULUT

    Dinî cemaatlerde ekonomik bağımsızlık veya istiğna...
    Genel

    Risale-i Nur’u tanıdı Müslüman oldu
    Risale-i Nur'dan

    İnsan, mahlûkatın ibadetlerini de fehmeder
    Ali FERŞADOĞLU

    Risale-i Nur, maddî-mânevî ilimler harmanıdır (1)

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.