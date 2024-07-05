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5 TEMMUZ 2024 CUMA - YIL: 55

Filistin’de büyümeyen çocuklar

05 Temmuz 2024, Cuma 00:16
Can Kardeş Derginiz 414’üncü sayıda Filistin’in kanayan yarasını gündemde tutmaya çalışıyor.

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Karneleri alıp tatile girdiğiniz bu dönemde tatilinizi en iyi şekilde değerlendirdiğinizi biliyoruz. Ancak, Filistin’de yaşamaya çalışan kardeşlerimiz ne karne alabildi ne bayram yapabildi ne de tatilini yapabiliyor. Çünkü onların sınıfları bombalandı, öğretmenleri, anne ve babaları, arkadaşları cennete uçtu. Yani bu yıl onlar mezun veremediler. Can Kardeş, bu yüzden Filistinli kardeşlerini unutmamak adına onlara yine sayfalarında yer ayırdı.

BOLLUK VE BEREKETİN SİMGESİ: AŞURE

Derginin Aktüel sayfasında, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın takvimine göre bu ay Hicri Yılbaşı. Muharrem Ayı’nın önemini hatırlatmak bir yana Aşure gününün özelliklerinden ve kültürümüzle olan bağından da bahsediyor.

Biliyorsunuz, Aşure; paylaşmanın, dayanışmanın ve sevginin ifadesi olarak bolluk ve bereketin simgesidir. Kelime Dağarcığı sayfasında “Sami Dillerin ortak paydası olan Aşure’nin anlamını öğrenmeye çalışacağız. Tefekkür sayfasında “Kalbimize ufak bir yolculuğa” ne dersiniz, diyerek kalbin atışına dikkat çekiliyor. Ya, Esma-ül Hüsna’da, “Es-Sabur’un sırlarını öğrenmeye ne dersiniz?

TATİLDE CAN DOSTUNUZ: CAN KARDEŞ

Çizgi sayfa kahramanlarımız bu ay kendi gündemleriyle sayfalarda yerini aldı: Bizim Can ve arkadaşları sokak köpekleriyle ilgili ne gibi tedbir alıyor?

Münevver Teyze ve torunları tatile köye gidiyorlar. Peki köyde rahat edecekler mi? Vız Vız Arı tatilini denizde geçiriyor. Denizde çeşit çeşit balıklarla yeni dostluklar kuruyor. Acaba bunlar kim? Çizgilerle Kıssalar’da yeni bir konu sizi bekliyor. Sevimli dostlarımız olan hayvanlarımız bakalım bu ay neler yapıyor? Hayvanlar Alemi’nde okyanusun dev kulaklı ahtapotunu tanıyacağız. 

Derginizde daha neler var neler: Hikaye, Ne Haber, Resfebe, Origami, Masal, Bilmece-Bulmaca, Mizah... GençYazar ve Çizerler... Derginiz bu tatilde de can dostunuz olacak. Keyifli okumalar….

İREM ÖZDEMİR - YENİ ASYA

Okunma Sayısı: 192
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