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Harika değerler eğitimi

02 Ekim 2021, Cumartesi 02:26
“6+” YAŞ ÇOCUKLARA YÖNELİK EĞİTİCİ KONULAR VE EĞLENDİRİCİ ETKİNLİKLER İLE “HAYAT DERSLERİ” EĞİTİMİ

Tıklayınız: https://www.yeniasyakitap.com/

6 ve üstü yaştaki okul çağı çocuklarına yönelik “değerler eğitimi” konulu anlatım ve yayın faaliyetleri, son dönemin öne çıkan yeni tür bir eğitimcilik anlayışı. Bu çerçevede sahasının uzmanı eğitimciler ve araştırmacılar sürekli yeniliklerle arz-ı endam etmekteler. 

Onlardan birisi de “Can Kardeş Yayınları,” dolayısıyla da CKY üzerinden çocuklara ulaşmaya çalışan uzmanlar... 

İşte, Can Kardeş Yayınları’ndan çıkan yepyeni bir eser “Harika Değerler Eğitim Seti” adını taşıyor. 

Konumuz olan set bir “eğitim” çalışması. Hayrünnisa Şen’in yazıp karikatürist Demirhan Kadıoğlu’nun resimlediği eğitim seti, “fasikül” hâlindeki 10 adet kitapçıktan meydana geliyor. 

Bir ana hikâye ve ilgili etkinliklerden ibaret fasiküller şu isimleri taşımakta: 

(1) “Yardımlaşmak Harikadır,” (2) “Temizlik Harikadır,” (3) “Paylaşmak Harikadır,” (4) “Sevmek Harikadır,” (5) “Büyüklere Saygı Harikadır,” (6) “Çalışmak Harikadır,” (7) “Dayanışmak Harikadır,” (8) “Kardeşlik Harikadır,” (9) “Sabır Harikadır,” (10) “Doğruluk Harikadır...” (Elimizdeki set Mayıs 2021 tarihli “ilk baskı” olup, 16,5 x 24 cm ebadında ve 16’şar sayfalık 10 fasikülden müteşekkil.)

İNSANI “İNSAN” YAPAN DEĞERLER

“Küçük hikâyeler” eşliğinde 1 no’lu fasikülde Elif “yardımlaşma”yı, 2 no’lu fasikülde Ali “temizliği,” 3 no’lu fasikülde Ayşe “paylaşma”yı, 4 no’lu fasikülde Zeynep “sevme”yi, 5 no’lu fasikülde Sena & Salih kardeşler “büyüklere saygı”yı, 6 no’lu fasikülde Selim “çalışma”yı, 7 no’lu fasikülde Betül “dayanışma”yı, 8 no’lu fasikülde kendi hikâyesini anlatan (isimsiz) bir kız çocuğu “kardeşliği,” 9 no’lu fasikülde Enes “sabrı,” 10 no’lu fasikülde de Eren “doğruluğu” “yaşayarak” öğreniyorlar. 

 Haddizatında “Harika Değerler Eğitim Seti”ndeki 10 fasikülde konu alınan değerler (yardımlaşma, temizlik, paylaşma, sevme, büyüklere saygı, çalışma, dayanışma, kardeşlik, sabır, doğruluk), insanda çok büyük merak uyandıran ve heyecan meydana getiren duygular. 

Elbette “eğitim seti”nin konularını oluşturan değerler insanı “insan” yapan manevî hasselerden birkaçı. Gerçekte bu özellikler sayılamayacak denli çok. Ve tabiî ki her insanda bunların biri veya birkaçı öne çıkmakta, insan o özelliğiyle anılır olmakta. 

 Meselâ “filân şöyle yardımsever,” “falan böyle temiz” vs. der dururuz. 

Çocuk veya torunlarımızı, onlar yoksa yeğenlerimizi, hâsılı uzak-yakın akraba çocuklarını bu “harika değerler”le tanıştırmaya ne dersiniz?.. 

KAPAK YAZISI

“10 kitaplık ‘Harika Değerler Eğitim Seti,’ minik yavrularımızın 10 harika değeri kazanmalarına yardımcı olmak için hazırlandı. ‘Yardımlaşmak, temizlik, paylaşmak, sevmek, büyüklere saygı, çalışmak, dayanışmak, kardeşlik, sabır ve doğruluk...’ Bu harika değerler, birbirinden güzel hikâyelerle ve her kitabın sonundaki eğlenceli etkinliklerle işlendi. 16 sayfadan oluşan her kitap, minik bir şiirle başlayıp renkli çizimler eşliğindeki hikâyesiyle devam ediyor. Hikâye hakkında sorular ve konuyu pekiştirmeye yönelik ‘bulmaca, eşleştirme, boyama’ türünden etkinliklerle de tamamlanıyor. Bu harika sette çocuklarımız harika bir zaman geçirecek!”

 

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