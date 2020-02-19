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19 ŞUBAT 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Hayvan hakları gasp ediliyor

19 Şubat 2020, Çarşamba
Hayvan Hakları İzleme Komitesi’nin (HAKİM) hazırladığı hayvan hakları ihlÂlleri raporuna göre, bir ayda en az 48 bin hayvanın hayat hakkı gasp ediliyor.

Hayvan Hakları İzleme Komitesi (HAKİM) Ocak ayı hayvan hakları ihlâlleri raporunu açıkladı. Rapora göre bir ayda en az 48 bin hayvanın yaşama hakkı gasp edilirken, 47 işkence vak’ası meydana geldi. BirGün’den Dilara Şimşek’in haberine göre, HAKİM Koordinatörü Fatma Biltekin, milyonlarca hayvanın fizikî ve psikolojik şiddet gördüğünü ve farklı endüstriler tarafından sistematik zulme uğradığını vurguladı. Medyada bu ihlâllerin küçük bir kısmına yer verildiğini söyleyen Biltekin, “Bir aylık rapor bile, hayvan hakları ihlâllerinin aslında ne denli korkutucu boyutlarda yaşandığı gerçeğini de ortaya koyuyor” dedi.

7 milyon hayvan işkenceye maruz bırakıldı

Hayvan Hakları ve Etiği Derneği’nden Aslı Alpar, “Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan elde edilen veriye göre 2019 yılı Kasım ayına kadar 7 milyon 174 bin 352 hayvan yurt içi sevk sırasında işkenceye maruz bırakıldı. Resmi olmayan verilere göre adalarda bin 400’den fazla at faytona koşturulma esnasında eziyet gördü” diye konuştu. 

Yunuslar tehdit altında

Yunuslara Özgürlük Platformu’ndan Öykü Yağcı da yunus gösteri ve merkezlerindeki soruna dikkat çekti. 2005-2017 yılları arasında afalina türü 75 yunusun yunus parklarına satıldığını belirten Yağcı, “Yunus parkı işletmecilerinin paylaştığı mevcut toplam tutsak yunus sayısı 50. Arada 25 gibi büyük bir fark var. 12 yılda 25 yunusa ne olduğunu, bu ticarî işletmelerde kaç hayvanın hayatını kaybettiğini öğrenmek istiyoruz” dedi.

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