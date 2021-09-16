“Hazreti Peygamber’e (asm) Mektup” yarışmasına ödül töreni

Sudan’da Türk iş insanlarının katkılarıyla düzenlenen yarışmada gençlerin Hazreti Muhammed (asm) hakkındaki duygu ve düşüncelerini ihtiva eden mektupları ödüllendirildi.

Hartum’daki Yunus Emre Enstitüsü’nde, 100’den fazla mektubun yazıldığı yarışmanın ödül töreni gerçekleştirildi. Türkiye’nin Hartum Büyükelçiliği ve Din Hizmetleri Müşavirliğinin de destek verdiği törene, Büyükelçi İrfan Neziroğlu, Din Hizmetleri Müşaviri Abdullah Şen’in yanı sıra Sudanlı kanaat önderleri ile Sudan ve Türk vatandaşları katıldı. Dereceye girenlerin kompozisyonlarını okuduğu programda, ilâhî ve kasideler seslendirildi. Mektupların Türkçeye çevrilip yayımlanması planlanıyor. AA

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