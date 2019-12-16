Her çocuğun kitaplığı olsun

New York Üniversitesi Eğitim Kültür ve İnsan Gelişimi Fakültesi Uygulamalı Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selçuk Şirin, 3 ay önce internet sayfası üzerinden başlattığı “1 milyon kitap” projesi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye’de her sene 1,3 milyon bebeğin doğduğunu ancak bunların sadece 300 bininin evinde bebeklerin beyin gelişimine fayda sağlayacak 0-6 yaş kitapların bulunduğunu vurgulayan Şirin, “Bu aileler de üniversite mezunu, varlıklı, kitapların çocuk beyninin gelişimine etkisini bilen kesimler. Geriye kalan yüzde 80’inin evinde ise kitap yok” ifadelerini kullandı. Şirin, kitap bulunmayan her ev için bir çözüm üretmeye çalıştıklarına işaret ederek şu ifadeleri kullandı:

“Projeye yaklaşık 3 ay önce başladık. Şu ana kadar her set 6 kitaptan oluşan, yaklaşık 22 bin set kitaplık kurduk. ‘1milyonkitap.com’ sitemizden imkânı olanlar için kitaplarımızı satıyoruz, elde edilen gelirin tamamınını da imkânı olmayanlar için kullanarak, yine siteden kitap isteyenlere ücretsiz olarak dağıtıyoruz. Bu projeden, ben dahil, kimse tek bir kuruş elde etmiyor, bütün proje şeffaf şekilde bir şirket tarafından denetleniyor. Bütün bunları açıklıyorum çünkü Türkiye’de bunlar kıymetli bilgiler.”