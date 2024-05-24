İl birincisi öğretmen mülakatta elendi

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’na (KESK) bağlı Eğitim Sen Antep Şubesi, iki gün önce açıklanan Eğitim Yöneticileri Mülakat Sınavı sonuçlarında ilişkin Antep İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde açıklama yaptı.

Eğitim Sen Şube Başkanı Ömer Parlakçı, “Çeşitli illerden sendikamıza ulaşan bilgilere göre geçmiş yıllarda olduğu gibi yazılı sınavdan yüksek puan alan çok sayıda eğitim emekçisine mülakatta düşük puan verilerek elenmiştir. Aralarında sendikamız üyelerinin de bulunduğu eğitim emekçileri tamamen torpil ve kayırmacılık anlamına gelen mülakat uygulaması nedeniyle bir kez daha mağdur edilmişlerdir” dedi. Artı Gerçek’in haberine göre Antep’te yüksek puanla il birincisi olan bir üyelerinin mülakatla elendiğini açıklayan Parlakçı, “İki gün önce açıklanan idarecilik sınavında üyelerimizin de aralarında olduğu birçok eğitim emekçisi arkadaşımız mülakatta elenmiştir. Sınav puanı en yüksek üyemiz mülakatta elenmiştir. Gerek hukuki anlamda gerekse alanlarda eğitim emekçisi arkadaşlarımızın hakkını savunmaya devam edeceğiz” diye konuştu. Haber Merkezi

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