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'İnsanlığın yaşadığı krizlerden çıkışının yolu Veda Hutbesi'ndeki ilkelerde'

02 Kasım 2019, Cumartesi 15:30
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş, "İnsanlığın yaşadığı krizlerden çıkışın yolu ve aydınlık bir geleceğin yegane teminatı sevgili Peygamberimizin (asm) Veda Hutbesi'nde ümmete bıraktığı ve ortaya koyduğu ilkelerdir." dedi.

'Veda Hutbesi evrensel insan hakları mesajıdır'

İttihad, uhuvvet ve esaret

Veda Hutbesi rehberimiz olmalı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, insanlığın yaşadığı krizlerden çıkışın yolunun ve aydınlık bir geleceğin yegane teminatının Hz. Peygamberin -Aleyhissalatu Vesselam- Veda Hutbesi'nde ümmete bıraktığı ve ortaya koyduğu ilkeler olduğunu söyledi.

Türkiye Milli Kültür Vakfının (TMKV) 50. yılı kutlamaları kapsamında Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde "Hz. Peygamberin (asm) Veda Haccı Hutbeleri" başlıklı sempozyum düzenlendi.

Sempozyumun açılışında konuşan Erbaş, vakıf kültürünün İslam toplumundaki yerine, Hz. Muhammed'in Veda Hutbesi'ne değindi.

İslam dininin Hz. Peygamber aracılığıyla bu kültürü yaygınlaştırmak istediğini aktaran Erbaş, "Vakıf anlayışımıza daha fazla sarılmalıyız. Vakıfla uğraşan herkes Peygamberin varisidir. Çünkü yeryüzündeki 'vakıf' Allah Resulu'dur. Peygamberimizin fedek arazisini kıyamete kadar ihtiyaç sahipleri istifade etsin diye vakfetmesinden önce böyle bir anlayış var mıydı, bunu sormak lazım." dedi.

Erbaş, öğrencilik döneminde vakıflarla ilgili çalışmalar yaptığını anımsatarak, "İslam toplumu haricinde vakıflara bu kadar önem veren başka bir medeniyet yoktur. Bu alanda çalışmalar yürüttüm ama ne Grekçe'de ne İbranice'de vakıf kelimesinin karşılığını bulamadım." diye konuştu.

İslam'ın Müslümanlara, dünyayı hak ve adalet temelli bir dünya kurmaları için sorumluluklar yüklediğini anlatan Erbaş, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in -Aleyhissalatu Vesselam- yaşam tarzının bu açıdan önemli olduğuna işaret etti.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, şunları kaydetti:

"Peygamberin gelmesiyle beraber erdem, ilim, aydınlık ortaya çıktı. Cahiliye ortadan kalktı, zulümle mücadele edildi. Peygamberler ve sahabeler güzel ahlakın en iyi temsilcileri oldular. Mekke bölgesinde cahiliye ortadan kaldırıldığı gibi dünyanın tüm bölgelerinde de zulümle mücadele başladı ve bu yayıldı. Allah Resulu, evrensel bir mesajı taşıması nedeniyle tüm cahiliye unsurlarıyla mücadele ederek bizi yol göstermiştir. "

"Bu mücadeleyi artık biz yapacağız"

Peygamberlerin asırlardır verdiği mücadele ve aldığı sorumlukların bugün de Müslümanların omuzlarında olduğunun altını çizen Erbaş, "Bu mücadeleyi artık biz yapacağız. Veda Hutbesi'nde söylediklerini biz gerçekleştireceğiz ve insanlara anlatacağız. Peygamberin gündeme getirdiklerini bugüne taşımalıyız. Bu tüm Müslümanların sorumluluğunda. Veda Hutbesi dünyanın en muhteşem değişimini gerçekleştiren Peygamberin mücadelesinin evrensel mesajlar içeren hitabesidir." dedi.

Veda hutbelerinin ahlak, iktisat, erdem, insan hakları ve hukuk ilkelerini içerdiğini söyleyen Erbaş, İslam medeniyetinin bu ilkeler üzerine kurulduğunu belirtti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Peygamberimiz tüm dünyanın huzur ve refahı için ümmetine Veda hutbelerini bırakmıştır. Bugün dünyada en temel insan hakları ayaklar altına alınıyor. Güçlünün zayıfı ezdiği, ekonominin faizle sömürüye dönüştüğü, kadınların, çocukların, zayıfların ezildiği ve haklarından mahrum edildiği, ırkçılık ve asabiyet üzerinden insanların mahcup edildiği bu çağın cahiliye anlayışından bir farkı kalmadı. İnsanlığın yaşadığı krizlerden çıkışın yolu ve aydınlık bir geleceğin yegane teminatı sevgili Peygamberimizin Veda Hutbesi'nde ümmete bıraktığı ve ortaya koyduğu ilkelerdir. "

"Milli değerlerin korunması için 50 yıldır çalışıyoruz"

TMKV Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Salih Tuğ da vakfın Türkiye'nin ilk vakıflarından olduğunu belirterek, kültürün ve milli değerlerin korunması için 50 yıldır aralıksız çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

Tuğ, "Peygamberinin veda hutbelerini ele alarak İslam'ın sosyal hayatta ne gibi kültürel yapılara sahip olduğunu gösterebilme gayretindeyiz. Tebliğlerle bu mesajları anlamaya çalışacağız." diye konuştu.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy da etkinliğin kültürün korunması adına önemli bir çalışma olduğunu kaydederek, belediye olarak bu alanlarda her zaman destek sunacaklarını söyledi.

AA

Etiketler: veda hutbesi, ali erbaş
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