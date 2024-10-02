İstanbul’daki liselerin yüzde 68’i özel

İstanbul Planlama Ajansı (İPA) eğitim raporunu açıkladı. Rapora göre, 10 yıl içinde özel ilkokul oranı İstanbul’da 2 kattan fazla artarak, yüzde 17,93’den yüzde 35,44’e çıktı.

İstanbul’daki liselerin yüzde 68,10’unu özel liseler oluşturuyor. “Eğitim Kurumlarında Özelleşme ve Dönüşümün Eğitim Hakkı Üzerinden Değerlendirilmesi” başlıklı raporda, Türkiye ve İstanbul’daki eğitim sisteminin son on yıldaki dönüşümü, özelleşmenin etkileri ve eğitime erişimdeki eşitsizlikler ele alındı. İPA, raporun sonuç bölümünde eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması adına daha dikkatli ve dengeli düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. Devlet okullarının imkanlarının artırılmasının, herkes için erişilebilir ve kaliteli bir eğitimi garanti altına almanın en önemli adımı olduğu vurgulanarak, eğitimde özelleşmenin etkilerine karşı toplumun bilinçlendirilmesi ve eğitim hakkının korunmasına yönelik daha fazla çaba gösterilmesi gerektiği ifade edildi. İstanbul - anka

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