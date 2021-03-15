İttihad-ı İslam Paneli 20 Mart’ ta

Ege Bölgesi Yeni Asya Hanım Okuyucuları tarafından düzenlenen Bediüzzaman Said Nursî’nin vefatının 61. yıl dönümü dolayısıyla yapılan İttihad-ı İslâm paneli 20 Mart 20:30’da Cumartesi günü yapılacak.

Programımız EuroNur.tv üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Moderatörlüğünü İzmir’den Raziye Örenel’in yaptığı panele Karadeniz’den Nurcan Organ İttihad-ı İslâm’ın manilerine, İstanbul’dan Pelin Taş İttihadı İslâma giden yolda ehl-i imanı birbirine bağlayan nuranî rabıtaları, İzmir’den Havva Özaktaş İttihad-ı İslâm’ın hedef gaye ve mesleği nizamnamesi kanunnamesi ve Naşir-i Efkârı konularını ele alacak ve ardından şiir dinletisi ile program hitama erecektir. İntermet üzerinden yapılacak panelimize herkes dâvetlidir. İzmir - Yeni Asya

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