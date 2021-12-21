İzmir’de elektronik sınav merkezi açılacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün ve İKÇÜ Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse’nin katılımıyla iki kurum arasında bina tahsis protokolü, üniversitenin Çiğli ilçesindeki ana yerleşkesinde gerçekleştirildi. Bu kapsamda İzmir’de yaklaşık 1000 kişilik yeni elektronik sınav merkezi kurulacak.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, elektronik sınavların kapasitesini arttırmak, İzmir ve çevre illerde bulunan adaylara e-sınav hizmeti vermek ve ulaşılabilirliği kolaylaştırmak amacıyla böyle bir protokol imzaladıklarını belirtti. Merkezin adaylara ve İzmir’e hayırlı olmasını temenni eden Aygün, şunları söyledi: “Elektronik sınav kapasitemizi arttırmak ve bölgesel olarak elektronik sınav merkezlerinin sayısını arttırmayı hedefliyoruz. Ankara, İstanbul ve İzmir’de elektronik sınav merkezlerimiz mevcut, 2021 yılı içerisinde Adana’da yeni bir e-sınav merkezi hizmete açtık. İzmir’de e-sınav merkezimizin kapasitesini arttırmak için Kâtip Çelebi Üniversitesi’nin bu güzel yerleşkesinde yaklaşık 1000 kapasiteli bir elektronik sınav merkezi oluşturacağız.” AA

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