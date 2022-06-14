Kahramanmaraş Yeni Asya Vakfı'nda mezuniyet coşkusu

Kahramanmaraşlı hanımlar bu sene üniversiteden mezun ettikleri Esma ve Merve kardeşlerimiz için mezuniyet programı gerçekleştirdi. Mezuniyet programına oldukça yoğun bir katılım oldu.

Esma kardeşimizin okuduğu Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan mezuniyet gecesi; Merve ve Esma kardeşlerimizden dinlediğimiz Risale-i Nur dersiyle devam etti. Vakıfta kalan üniversiteli kız öğrencilerimizin hazırladığı, def eşliğinde söylenen ilahiler ve ezgiler programa ayrı bir zevk ve heyecan kattı. Slayt gösterileriyle duygulu anlar yaşanan mezuniyet etkinliğinde; mezun olan kardeşlerimizi tebrik ederken onlara Risale-i Nur Külliyatı’ndan çeşitli hediyeler takdim edildi.Yeni Asya vakfında dolu dolu ve unutulmaz hizmet hatıraları biriktirdiklerini ifade eden öğrenciler; Risale-i Nurlarla ve Yeni Asya ekolüyle ömür boyu irtibatlarını kesmemek emelinde olduklarını belirttiler. Kahramanmaraş - Yeni Asya

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