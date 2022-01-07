'Kapatılacak olan yerler, okullar değil'

MillÎ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, koronavirüs sebebiyle kapanacak olan ilk yerlerin okulların olmayacağını söyledi.

Bakan Özer, CNN Türk’ün yayınına katılarak Hande Fırat’ın sorularını cevapladı. Mahmut Özer “Şu anda tüm Türkiye inandı ki gerekli tedbirler alındığında haftada 5 gün yüz yüze eğitim devam edebilir. Bugün itibarıyla 3 bin 451 tane sınıfımız Kovid veya yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara verdi. Belli bir aşamaya gelirse önlemlerimizi tekrar gözden geçirebiliriz. Okullar ilk açılması, son kapatılması gereken yerlerdir” dedi.

Bakan Özer sözlerine şöyle devam etti: Yüz yüze eğitme ara verip uzaktan eğitim en üst teknoloji ile devam etsek bile diğer bahsetmiş olduğum kayıpları telâfi etmemiz mümkün değil. Sık sık illerimiz geziyorum. Her sınıfta öğrencilerimize soruyorum, ‘okulları kapatalım mı?’ Herkes ‘hayır’ diyor. Omicron’a karşı duyarsız olduğumuz anlamına gelmiyor bu. İki hafta sonra tatil devreye girecek. Ara tatili bir hafta öne almak gibi bir plan yok.

Bütün sınıfları kapanmış bir okul yok. Bunlar değişebilir, ama istişare edip planlamalar yapabiliriz, ama şu an için yüz yüze eğitime devam ediyoruz. Öğrencilerimiz çok daha fazla istekliler. Çok kontrollü bir şekilde gidiyoruz.

Haber Merkezi