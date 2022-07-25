Kastamonu’da Bediüzzaman Mevlidi

Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin yakın talebesi merhum Abdullah Yeğin Ağabeyin teşvikleriyle başlatılan ve geleneksel hâle gelen ‘Kastamonu Bediüzzaman Mevlidi’ dün Nasrullah Camiinde okutuldu.

İBRAHİM VAPUR - KASTAMONU Başta Peygamber Efendimiz (asm) olmak üzere Üstad Bediüzzaman Said Nursi, talebeleri; Mehmed Feyzi Efendi, Abdullah Yeğin ve Mustafa Sungur ağabeyler ile âhirete göçmüş bütün iman-Kur’an talebeleri ve Müslümanlar için okutulan mevlid dün (24 Temmuz 2022) Kastamonu il merkezindeki Nasrullah Camii’nde okutuldu. Mevlide başta Kastamonu ve ilçeleri olmak üzere Türkiye’nin değişik il ve ilçelerinden iştirak edildi. Mevlide katılanlar, okunan dualara amin diyerek muhabbet halkası oluşturdular. Mevlidin önümüzdeki yıllarda da aksamadan devam ettirileceği ifade edildi.

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