KPSS lisans adaylarının cevap kağıtları yayınlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, 2020-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT) sınavları cevap kağıtları ve aday cevaplarını yayınladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından (ÖSYM) yapılan açıklamada, adayların, 6 Eylül 2020'de yapılan 2020-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) ile 12-13 Eylül 2020'de uygulanan 2020-KPSS Lisans (Alan Bilgisi) ve 20 Eylül 2020'de yapılan 2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavlarının cevap kağıtları ve aday cevapları ile cevap kağıtlarının görüntülerine kurumun internet sitesinden TC kimlik numarası ve şifreleriyle 10 gün süreyle ulaşılabileceği bildirildi. AA

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